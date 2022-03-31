كربلاء تعلن اسعار امبيرية المولدات الاهلية لشهر رمضان المبارك

2022/03/31 | 22:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت حكومة كربلاء المحلية اسعار

امبيرية المولدات الاهلية للخطين

العادي والذهبي

وصرح مصدر مسؤول لوكالة نون الخبرية

اليوم الخميس ان الحكومة المحلية في

كربلاء قررت ان تكون تسعيرة امبير

المولدات الاهلية

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