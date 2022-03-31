الأكبر في تاريخ أمريكا.. لحظة إعلان بايدن سحب مليون برميل نفط يوميًا

2022/03/31 | 22:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالإفراج عن مليون برميل نفط يوميًا من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة ستة أشهر، في خطوة "غير مسبوقة" في تاريخ أمريكا للحد من ارتفاع الأسعار، حسبما أعلن البيت الأبيض.

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