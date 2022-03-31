2022/03/31 | 22:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن عيد أكيتو فرصة لبناء مستقبل مزدهر.وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "خالص التهاني إلى إخوتنا الكلدان السريان الآشوريين بمناسبة حلول (عيد أكيتو) رأس السنة البابلية الآشورية". وأضاف أن "استذكار هذه المناسبة السعيدة فرصة للعمل؛ من أجل حماية هويتنا الحضارية بعمقها التأريخي، ومناسبة لصون سلم العراق وأهله، ولبناء مستقبل مزدهر ينعم به كلّ العراقيين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: عيد أكيتو فرصة لبناء مستقبل مزدهر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: عيد أكيتو فرصة لبناء مستقبل مزدهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).