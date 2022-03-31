الزوراء والقوة الجوية يلتقيان في نهائي كأس الصالات للسيدات.. السبت

2022/03/31 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بلغت لاعبات فريقي الزوراء والقوة الجوية المباراة النهائية لبطولةِ كأس العراق لكرةِ صالات السيدات، الخميس، بعد أن تفوقا على فريقي الدفاع الجوي وشباب الوطن في الدور نصف النهائي بالبطولة الجارية أحداثها في مدينةِ الحلة.وتتقابل لاعبات الزوراء أمام نظيراتهن من فريق القوة الجوية في اللقاء الذي سيقامُ في القاعةِ المغلقة، السبت بالساعة الثانية من بعد الظهر ، وهو يوم إسدال الستار على البطولةِ التي أقيمت بمشاركةِ ستة فرق.



وكان فريق سيدات القوة الجوية لكرة الصالات قد تفوق على فريق شباب الوطن بنتيجة (13-1) في الدور نصف النهائي، فيما فازَ فريق سيدات الزوراء لكرة الصالات على نظيره فريق الدفاع الجوي بنتيجة (7-2) ضمن البطولةِ نفسها ليتأهل إلى المباراةِ النهائية.

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