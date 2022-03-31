2022/03/31 | 23:05 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: z4yDT-bux_w
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بحضور ممثل الرئيس بارزاني ٳحياء ذكری شهداء الكورد الفيليين في كركوك) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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