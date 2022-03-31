2022/03/31 | 23:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، أن المباراة الحاسمة بين ناديي كربلاء والناصرية في دوري الدرجة الاولى ستقام من دون جمهور.وقال النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة علي جبار لـ”ايرث نيوز” إن “اتحاد الكرة سبق وأن أجل مباراة كربلاء والناصرية في الجولة الاخيرة من دوري الدرجة الاولى بتوصيات أمنية”.واوضح أن “اتحاد الكرة واصل […]

ظهرت المقالة رسمياً..



مباراة كربلاء والناصرية الحاسمة من دون جمهور أولاً على ايرث نيوز.

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