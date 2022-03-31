زيباري يهاجم الإطار مجددا: يعطل “حكومة الأغلبية” بدعم من القضاء والخارج

2022/03/31 | 23:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد المحاولات الحثيثة لتعطيل تشكيل حكومة الاغلبية الوطنية من قبل قوى المعارضة في الاطار التنسيقي ومن يدعمهم في السلطة القضائية والخارج اطلق السيد مقتدى الصدر موقفا صريحا بان التيار لا يمانع قيامهم في تشكيل حكومة اغلبية.و لا مانع من ذهابهم للمعارضة.انها اسقاط فرض.جربوا و لنرى! — Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) March 31, […]

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