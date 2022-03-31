2022/03/31 | 23:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رجح عضو جماعة العدل الكردستانية احمد الحاج اليوم الخميس، رفض الإطار التنسيقي لمبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأخيرة.وقال الحاج في تغريدة على تويتر اطلعت عليها ايرث نيوز، إنه “حسب قناعتي بان الاطار والمتحالفين معه لا يقبلون بتشكيل حكومة الاغلبية كما طرحة السيد مقتدى ويقولون بان الاطار لم ولن يشكل حكومة بدون […]

ظهرت المقالة لهذا السبب..



“العدل الكردستانية” ترجح رفض الإطار لمبادرة الصدر الأخيرة أولاً على ايرث نيوز.

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