الجبوري: تحالف إنقاذ وطن لن يقاطع الجلسات ويرحب بعودة الإطار

2022/03/31 | 23:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد النائب عن الاطار التنسيقي، مشعان الجبوري، اليوم الخميس، أن تحالف انقاذ وطن لن يقاطع جلسات البرلمان ويرحب بعودة الاطار للبرلمان.وقال الجبوري، في تصريح لبرنامج "واجب صراحة"، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تحالف السيادة ملتزم بالشراكة مع التيار الصدر والحزب الديمقراطي"، مبينا أن "تحالف انقاذ وطن هو الكتلة الاكبر في البرلمان".وأضاف أن "تحالف انقاذ وطن لن يقاطع جلسات البرلمان ولن يعطلها ابدا، وسنرحب بعودة الاطار الى جلسات البرلمان وتقديم مرشح رئاسة الوزراء".واشار الجبوري، وهو عضو في اللجنة المالية، إلى أنه "لم يكن هناك خيار أمام الحكومة سوى إرسال قانون الامن الغذائي، اذ تم رصد 25 ترليون دينار لتطبيق قانون الامن الغذائي"، لافتاً إلى أن "قانون الامن الغذائي سيوفر خزينا لمدة 6 اشهر، وستنتهي صلاحيته باقرار الموازنة".

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