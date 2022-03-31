شاهد بالفيديو.. عمليات ارهابية داعشية في الثرثار وعلى طريق بغداد-الإسحاقي ضد القوات الأمنية!

2022/03/31 | 23:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FUCcugM-ONU

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