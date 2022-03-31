إسرائيل تنظر في خياراتها مع إيران

2022/03/31 | 23:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أكثر من عام، كان التراجع عن سياسة "الضغط الأقصى" التي اتبعتها الإدارة السابقة، والتوصل إلى نوع من التسوية النووية مع إيران، هو حجر الزاوية في سياسة إدارة بايدن في منطقة الشرق الأوسط.

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