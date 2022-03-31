تويوتا تطرح منافسة Camry في أسواق جديدة

2022/03/31 | 23:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن وكلاء شركة تويوتا عن نية الشركة طرح سيارة Avalon الجديدة في الولايات المتحدة وعدد من الأسواق العالمية الأخرى.وحصلت السيارة الجديدة على بعض التعديلات الخارجية مقارنة بمركبات Avalon السابقة إذ اختلف فيها شكل المصابيح الخارجية وشكل شبك غطاء المبرد على الواجهة الأمامية كما حصلت على بعض التعديلات على أشكال ممتصات الصدمات.وداخليا […]

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