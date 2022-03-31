مصدر يكشف عبر  “إيرث نيوز” ملامح المبادرة المرتقبة للإطار التنسيقي

2022/03/31 | 23:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر مطلع اليوم الخميس، جزءً من المحاور التي ستتضمنها مبادرة الإطار التنسيقي لهدف إيجاد الحلول للانسداد السياسي الراهن.وقال المصدر في تصريح خص به ايرث نيوز، إن “المبادرة ستكون نحو تشكيل الأغلبية الموسعة، والتي تتضمن اختيار رئيس وزراء بعنوان واحد (الإطار والتيار)، أي يكون مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً”.وأضاف أنه كذلك […]

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