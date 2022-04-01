إسرائيل- من دولة عنصرية لها مؤسسات وجيش إلى كيان مارق وكتائب فاشية - جواد بولس

2022/04/01 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بولس إسرائيل - من دولة عنصرية لها مؤسسات وجيش إلى كيان مارق وكتائب فاشيةلا ضير من تذكيري مرّة أخرى بقائمة المؤشرات التي يمكن، بالعودة إليها، تشخيص ما إذا كانت الفاشية قد تملكت من عروق نظام الحكم في دولة ما، أو إذا كان ذلك النظام يجنح نحوها؛ فعلماء الاجتماع السياسي عدّدوا ما يلي:سيادة الجيش وهيمنة "العسكرة"، التعامل شبه المرضي في ما يسمى أمن الدولة، العلاقة الوثيقة بين المؤسسة الحاكمة والمؤسسة ا ......





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