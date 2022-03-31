تحليل: المغرب عازم على فرض خطته لحل النزاع في الصحراء الغربية

2022/04/01 | 00:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدي المغرب عزما قويا على إنهاء النزاع طويل الأمد حول الصحراء الغربية لصالحه، بعدما تقوى موقفه بدعم الولايات المتحدة، فضلا عن ألمانيا وإسبانيا مؤخرا، ولو اقتضى منه ذلك الدخول في أزمات مع حلفائه، بحسب محللين.

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