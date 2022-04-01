مصدر يوضح لـCNN علاقة تنحي رئيس الاستخبارت العسكرية الفرنسية بغزو أوكرانيا

2022/04/01 | 00:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر عسكري لشبكة CNN إن رئيس الاستخبارات العسكرية الفرنسية، الجنرال إريك فيدود، طُلب من التنحي عن منصبه "لفشله في توقع الغزو الروسي لأوكرانيا".

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