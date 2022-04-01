ولادة نادرة لتوأم برأسين و3 أذرع في الهند

2022/04/01 | 00:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة -واع شهد مستشفى مدينة راتلام بولاية ماديا براديش الهندية حالة ولادة نادرة لتوأم برأسين و3 أذرع، منها ذراع تقع خلف رأسي التوأم المولود حديثاً، ما أصاب الأطباء بالذهول.وأطلق الوالدان، وفقاً لصحيفة "دايلي ستار" البريطانية، اسم "أندورا" على التوأم المصاب بشلل نصفي، حيث جاءت هذه الولادة النادرة نتيجة حالة تُعرف باسم "التوأم ثنائي الرأس بالباراباجوس"، والتي تنشأ عندما يلتصق فيها رضيعان في جذع واحد.

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