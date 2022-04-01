2022/04/01 | 00:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني ================ بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، ووفق خطة استخبارية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من رصد ومتابعة تحركات مفرزة إرهابية خطرة في محافظة كركوك.وبعد اكتمال المعلومات والعمل على مقاطعتها ، وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ الشجعان في طيران القوة الجوية ضربة دقيقه […]

ظهرت المقالة تنفيذاً لخطة استخبارية..



الطيران العراقي يقصف مفرزة لـ “داعش” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنفيذاً لخطة استخبارية.. الطيران العراقي يقصف مفرزة لـ “داعش”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنفيذاً لخطة استخبارية.. الطيران العراقي يقصف مفرزة لـ “داعش”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).