تحذيرات إسرائيلية من إيران

2022/04/01 | 00:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر تحليل نشرته صحيفة جورزاليم بوست الإسرائيلية من أن إيران قد تصعد من التوترات مع إسرائيل في شهر رمضان.

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