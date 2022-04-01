الإعلام الأمني تعلن قتل مفرزة ارهابية خطرة في كركوك

2022/04/01 | 01:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك - واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، مقتل مفرزة ارهابية خطرة مكونة من ثلاثة إرهابيين بضربة جوية في محافظة كركوك.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، ووفق خطة استخبارية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من رصد ومتابعة تحركات مفرزة إرهابية خطرة في محافظة كركوك".وأضافت، "وبعد اكتمال المعلومات والعمل على مقاطعتها ، وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ الشجعان في طيران القوة الجوية ضربة دقيقه لمكان تواجد هذه المفرزه مزقت أشلاء ثلاثة إرهابيين في جبال حمرين بمحافظة كركوك".وأشارت الخلية الى أنها "ستعلن أسماء ومناصب الإرهابيين الذين تم استهدفهم خلال هذه العملية لاحقاً".وتابعت "لقد أكدنا ونعيد هذا التأكيد ان العناصر الإرهابية لن تجد سوى الموت الذي سيلاحقها أينما كانت في عراق الكرامة والأباء".

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