الإعلام الأمني يُعلن تفاصيل ضربة جوية استهدفت مفرزة لـ “داعش”

2022/04/01 | 01:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفذ الطيران الحربي العراقي اليوم الجمعة، ضربة جوية استهداف مفرزة لتنظيم داعش في جبال حمرين.وقالت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته ايرث نيوز/ انه “وفق خطة استخبارية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من رصد ومتابعة تحركات مفرزة إرهابية خطرة في محافظة كركوك”.واضاف البيان أنه “بعد اكتمال المعلومات […]

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