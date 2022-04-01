طالبان ترفع علما ضخما للإمارة في كابل

2022/04/01 | 01:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت طالبان، الخميس، علماً ضخماً للإمارة الإسلامية على قمّة هضبة تشرف على العاصمة كابل، خلال احتفال أقيم بعد حوالي ثمانية أشهر من استيلاء الحركة المتشدّدة على السلطة في أفغانستان.

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