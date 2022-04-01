البيت الأبيض يضع شرطا لإجراء محادثات بين بايدن وبوتين

2022/04/01 | 01:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الخميس، أنه لا توجد خطط لأن يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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