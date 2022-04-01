وزير الموارد والسفير التركي يبحثان تطورات الوضع المائي بين البلدين

2022/04/01 | 02:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعبحث وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الجمعة، مع سفير الجمهورية التركية في ببغداد علي رضا كوناي، تطورات الوضع المائي بين البلدين.وذكرت وزارة الموارد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، استقبل في مكتبه سعادة سفير الجمهورية التركية في ببغداد علي رضا كوناي لبحث أخر تطورات الوضع المائي بين البلدين"، مبينة أن اللقاء حضره مدراء عامي دائرة الدائرة التخطيط والمتابعة ومدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية".وقال الحمداني، بحسب البيان، إن "التطور الملحوظ بالعلاقات التركية العراقية خلال العامين الماضيين ادى الى تحقيق تقدم واضح في مجال التعاون بملف المياه المشتركة ضمن حوضي دجلة والفرات أضافة للتواصل المستمر مع فيصل اوروغلو مبعوث رئيس الجمهورية التركية لشؤون المياه الذي ساهم بتجاوز الكثير من الأمور الروتينية السابقة والتوصل لنتائج جيدة في العلاقات بين البلدين" ، داعيا الجانب التركي" للمباشرة بتفعيل بروتوكول التعاون في نهر دجلة وكذلك المركز البحثي المشترك لغرض تطوير قطاع الموارد المائية وتبادل الخبرات والبحوث والدراسات المشتركة وتنفيذ المشاريع التي تصب في خدمة البلدين وتحديد الحصص المائية لنهري دجله والفرات".ومن جانبه أشاد السفير التركي "بجهود الوزارة بمجال التعاون مع بلاده لغرض التعاون في مجال إدارة الموارد المائية بين البلدين وخصوصا في ظل التغيرات المناخية التي تشكل تحديا كبيرا للبلدين"، مؤكدا "دعم بلاده بشكل كبير للعمل المشترك بين البلدين".

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