قراءة في كتاب علم الاجتماع الاقتصادي - مصطفى العبد الله الكفري

2022/04/01 | 03:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_العبد_الله_الكفري تأليف: أحمد زايد، محمد محمود الجوهري، آمال عبد الحميد، عالية حبيب، هناء محمد الجوهري، فوزي عبد الرحمن.منشورات: دار المسيرة للنشر والتوزيع، شركة جمال أحمد محمد حيف واخوانه، الأردن – عمان – العبدلي سنة الطبع: 2013عرض وتقديم: الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري كلية الاقتصاد – جامعة دمشق نشأة دراسة علم المجتمع كان على يد المُفكر الكبير أبو علم الاجتماع، عبد الرحمن ابن خلدون، ف ......





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