شركات الجيش ومقبرة فرعون - عبدالجواد سيد

2022/04/01 | 03:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجواد_سيد إن بيع الدول لبعض الأصول فى حالات الأزمة الإقتصادية ، أفضل بالتأكيد من سياسة الإقتراض ، وفى ظل الأزمات المتوالية للإقتصاد المصرى الهش فقد يكون بيع بعض الأصول أفضل فعلاً من سياسة القروض ، ولكن ماهى هذه الأصول تحديداً ، هل هى أصول القطاع العام فقط ، أم ممتلكات الدولة من أراض وعقارات وغيرها ، أم أن هناك أصل خفى لم يتكلم عنه أحد حتى اليوم ، أصل يمكن أن نسميه بمقبرة فرعون ، حيث تدفن ثروات المصريين ، ......





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