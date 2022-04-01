2022/04/01 | 03:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي شجاعة...حينما ألبسنا الصانع ملابس الوجودأختار لي ما يعجبهوأختار للتيفي جنبيما يعجبهاصحت .....



إنها التفرقةسألني لم ...



تصرخ؟قلت ...



لا لشيء محدد ...فقطأجرب صوتيأجميل هو ؟!!!!!أحيانا الجبن طراز بديع من منتهى الشجاعة.*****قميصه المقدود من دبرشهادته بالنزاهةلذا قدت قميصها من قبل وتنزهت....******تشكراتي ......





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