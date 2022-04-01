2022/04/01 | 04:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير اطلعت عليه وكالة رويترز أن الولايات المتحدة خلصت إلى عدم تنفيذ القيادة في جنوب السودان أجزاء من اتفاق السلام الموقع في 2018، منذرة بأنها ستواصل فرض عقوبات على المسؤولين عن إدامة الصراع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: قيادة جنوب السودان لا تنفذ بنودا رئيسية في اتفاق السلام) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: قيادة جنوب السودان لا تنفذ بنودا رئيسية في اتفاق السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).