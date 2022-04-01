مصدر لـCNN: ويل سميث التقى بلجنة أوسكار واعتذر عن صفع كريس روك

2022/04/01 | 06:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر، لشبكة CNN، إن الممثل ويل سميث التقى بأعضاء أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، التي تمنح جوائز الأوسكار، في وقت سابق من هذا الأسبوع، واعتذر عن صفع الممثل كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد.

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