الرئيس التونسي: الانتخابات لن تجرى بعد 3 أشهر

2022/04/01 | 06:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الخميس أن الانتخابات البرلمانية لن تجرى بعد ثلاثة أشهر.

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