بتعليق وصورة جانبية لخاشقجي.. خديجة جنكيز ترد على طلب ادعاء تركيا نقل القضية للسعودية

2022/04/01 | 06:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الباحثة التركية، خديجة جنكيز، والتي كانت خطيبة الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي الذي قتل بقنصلية بلاده في إسطنبول العام 2018، تغريدة باللغة العربية مع صورة لخاشقجي.

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