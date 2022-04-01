بسبب الحرب على أوكرانيا.. ريال مدريد يقتنص الفرصة ويظفر بمدافع برازيلي

2022/04/01 | 07:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدم ريال مدريد نافذة الانتقالات الشتوية الخاصة التي أنشأها الفيفا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا للتعاقد مع اللاعب البرازيلي الشاب، فينيسيوس توباياس، قادما من شاختار دونيتسك، وفقا لما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية.

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