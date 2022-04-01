المتحولون جنسيا صنعوا

2022/04/01 | 07:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمناسبة يوم المتحولين جنسيا الذين لفت إلى أنهم خلقوا "على صورة الرب"، على حد تعبيره.

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