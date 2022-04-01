عن الجبهة المتحدة :ليون تروتسكي 1922 - عبدالرؤوف بطيخ

2022/04/01 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرؤوف_بطيخ الاعمال المجمعة الكاملة[مقالات]عن الجبهة المتحدة [1] ليون تروتسكي1922(مادة لتقرير عن: المسألة الشيوعية الفرنسية2- مارس 1922)اعتبارات عامة حول الجبهة المتحدة.



(1) مهمة الحزب الشيوعي هي قيادة الثورة البروليتارية.



من أجل استدعاء البروليتاريا للاستيلاء المباشر على السلطة وتحقيقها ، يجب على الحزب الشيوعي أن يرتكز على الأغلبية الساحقة من الطبقة العاملة.



وطالما أنه لا يملك هذه الأغلبي ......





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