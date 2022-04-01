أنقذوا موقع ويكيبيديا من سيطرة السلفية ! - إسلام بحيري

2022/04/01 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إسلام_بحيري إلى المفكرين والليبراليين الأحرار في العالم إلى أنصار الحداثة في عالمنا العربيموقع ويكيبيديا موقع عالمي متوفر بكل لغات العالم..



أهم ما يميزه هو الحيادية..



وقد عرضت على صاحب الموقع ومؤسسه أموال بأرقام فلكية لبيع الموقع والسيطرة على أفكار الناس من خلاله فرفض رفضاً قاطعاً، لأنه أخذ على نفسه عهداً منذ البداية أن يكون هذا الموقع للمعرفة والحقيقة فقط لا غير..



وهذا نموذج مشرف ونادر الوجود في واقع ......





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