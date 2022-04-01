لماذا يريد عبدالله رشدي تحويل مصر لأفغانستان؟ - سامح عسكر

2022/04/01 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر من جديد خرج الشيخ الأزهري "عبدالله رشدي" من جديد بفتوى مثيرة للجدل يطالب فيها بتطبيق الحدود الشرعية على "مُفطرين رمضان" إضافة لتطبيق كافة بنود الشريعة في الدستور والقانون المصري دون بيان منه بتفاصيل تلك الشريعة..وإصراره على التعميم في هذا الخطاب هو لمداعبة عواطف البسطاء والأميين الذين يتابعوه ويروه (فحلا من فحول المناظرات، وشيخا مقدسا لا يشق له غبار وأعلم أهل الأرض على الإطلاق)..!تخطى متاب ......





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