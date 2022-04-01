موسكو: أفعال الاتحاد الأوروبي العدائية لن تبقى دون رد

2022/04/01 | 08:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو لن تترك الأعمال العدائية للاتحاد الأوروبي دون رد، وأعربت عن أملها في أن تدرك بروكسل أن المواجهة مع روسيا ليست في مصلحتها.وقال مدير قسم التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية الروسية، نيكولاي كوبرينتس، إن “تصرفات الاتحاد الأوروبي لن تمر دون رد”، مضيفا أن “عقوبات بروكسل غير المسؤولة (ضد […]

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