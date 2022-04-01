رأس المال مُضِرٌّ بالصّحّة - الطاهر المعز

2022/04/01 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز نَشَرت المجلة العلمية "علم البيئة وبُحُوث التّلوّث" (Environmental Science and Pollution Research )، يوم 12 كانون الثاني/يناير 2022، مُلخّصًا لدراسة علمية، أجريت بين حزيران/يونيو 2018 وكانون الثاني/يناير 2020 بمشاركة قرابة سبعة آلاف شخصًا متطوعًا تم تجنيدهم في جميع أنحاء فرنسا، وتشير الدراسة إلى تلوث عام للسكان بمبيدات الأعشاب، وأثبتت وجود رواسب مادة "غليفوسات" المُسَرْطَنة (أحد مبيدات الأعشاب ال ......





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