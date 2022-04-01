اليابان تفرض عقوبات جديدة على كيانات روسية

2022/04/01 | 08:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الجمعة، أن السلطات فرضت عقوبات على أربع منظمات وثلاثة أفراد من روسيا، بمزاعم انتهاك نظام العقوبات ضد كوريا الشمالية.وذكرت الوزارة في بيان، أنه “تم فرض عقوبات ضد أربع منظمات وثلاثة أفراد من روسيا..القيود الجديدة تعود لانتهاكات نظام العقوبات ضد كوريا الديمقراطية (الشمالية)”.وتضم القائمة 4 مواطنين […]

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