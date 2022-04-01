ماذا يعني ذلك؟.. تفاعل على إعلان بايدن سحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الأمريكي

2022/04/01 | 08:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن سحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي لمدة 6 أشهر تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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