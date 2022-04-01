القبض على ٨ متهمين بقضايا مختلفة في ديالى

2022/04/01 | 08:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على ثمانية متهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها تمكنت من القاء القبض على ثمانية مطلوبين للقضاء، خلال الممارسات الامنية التي نفذتها خلال اليومين الماضيين”.واضافت انه “تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم […]

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