أبعد من البروباغندا البوتينية، اليمين المتطرف هو مشكلة حقيقية في أوكرانيا - فيليب ألكوي

2022/04/01 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فيليب_ألكوي نشر المقال باللغة الفرنسية في موقع الثورة الدائمة الالكتروني بتاريخ 7 آذار/مارس 2022، وباللغة الانكليزية في موقع Left Voice بتاريخ 14 آذار/مارس 2022—في سياق العدوان الروسي على أوكرانيا، يسعى الإعلام والمسؤولون الغربيون إلى التخفيف من شأن الخطر الذي يمثله وجود يمين متطرف منظم ومسلح في أوكرانيا.



من هو، وكيف يمثل خطراً على الطبقة العاملة؟من بين التبريرات التي قدمها الرئيس الرو ......





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