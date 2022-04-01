موعد قرعة نهائيات مونديال “قطر 2022”

2022/04/01 | 08:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يترقب عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم عملية سحب قرعة نهائيات مونديال “قطر 2022″، اليوم الجمعة، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.وتقام القرعة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت غرينيتش.وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.وستقام المباريات […]

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