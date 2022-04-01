بعد أن صفعه ويل سميث.. CNN تحصل على تسجيل يكشف أول تعليق من كريس روك

2022/04/01 | 08:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الممثل الكوميدي كريس روك للمرة الأولى بعد أن صفعه الممثل ويل سميث خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، حيث جاءت تلك التعليقات أثناء افتتاحه برنامجه "Ego Death Tour" في مسرح ويلبر بمدينة بوسطن الأمريكية.

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