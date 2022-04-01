رابطة الدوري الإنكليزي تدخل تعديلا جديدا على مباريات الدوري الممتاز

2022/04/01 | 09:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سيكون بإمكان أندية الدوري الإنكليزي لكرة القدم اعتبارا من الموسم المقبل، إجراء خمسة تبديلات خلال المباريات، أسوة بالدوريات الكبرى الأخرى، وذلك بعدما تم التوافق على تعديل النظام.وسمح للفرق الإنكليزية بإجراء خمسة تبديلات في المراحل الأخيرة من موسم 2019-2020 بسبب الجدول المزدحم الذي فرضه تفشي فيروس كورونا.ولكن، خلافا للدوريات الكبرى الأخرى والمسابقات […]

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