بسبب تجربتها الصاروخية.. اليابان تفرض عقوبات على كوريا الشمالية

2022/04/01 | 09:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت الحكومة اليابانية الجمعة على فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية بسبب تجربتها الأخيرة لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات، في أعقاب دعوات واشنطن لتشديد العقوبات الدولية على الدولة المسلحة نوويا.

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