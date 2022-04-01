أزرق اللون شديد السخونة.. رصد أبعد نجم مسجل عن الأرض

2022/04/01 | 09:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ باستخدام التلسكوب هابل الفضائي التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، تمكن علماء من رصد أبعد نجم منفرد مسجل على الإطلاق، وأطلقوا عليه اسم (إيرينديل) والذي يعني “نجمة الصباح” باللغة الإنجليزية القديمة، لأنه كان موجودا خلال حقبة فجر الكون.وقال الباحثون إن كتلة النجم أزرق اللون شديد السخونة تقدر بين 50 و100 أمثال كتلة […]

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رصد أبعد نجم مسجل عن الأرض أولاً على ايرث نيوز.

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