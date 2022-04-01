العثور على جثة مخلوق فضائي في شواطئ استراليا

2022/04/01 | 09:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحيوان على الأرجح هو أبوسوم متورم ومشبع بالماء، وبعدما فقد فروه.

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