إثر إعلان الإغلاق التام في الصين سارعت فنادق فخمة لتقديم حزم لتدريس الأطفال عن بعد.. ما هي؟

2022/04/01 | 09:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم عودة الناس للعمل من المكتب في مناطق كثيرة من العالم والأطفال إلى المدرسة، إلا أنّ هذا الواقع لا ينسحب على الصين حيث تستمر عمليات الإغلاق من أجل احتواء العديد من حالات تفشي "كوفيد-19"، تماهيًا مع سياسة صفر كوفيد الموضوعة في البلاد.

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