فيديو.. موسكو تتهم أوكرانيا بشن هجمة جوية داخل الأراضي الروسية

2022/04/01 | 09:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول روسي إن طائرات هليكوبتر عسكرية أوكرانية قصفت مستودعا للوقود في مدينة بيلغورود الروسية، الجمعة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

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